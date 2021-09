Markt mit Tradition: 25. Bludenzer Klostermarkt

Bludenz. Vergangenes Wochenende ging der 25. Bludenzer Klostermarkt mit rund 30 teilnehmenden Klöstern aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Polen und Weißrussland bei schönstem Spätsommerwetter in der Alpenstadt über die Bühne.

Der Klostermarkt wurde mit dem Weihen des Weines und des Brotes durch Diözesanbischof Benno Elbs und Stadtpfarrer Guido Kobiec sowie im Beisein zahlreicher Vertreter*innen der Politik, u.a. Landeshauptmann Markus Wallner, Bürgermeister Simon Tschann, Landesrätin Martina Rüscher, Landesrat Christian Gantner, LAbg. Christoph Thoma und Nationalrat Reinhold Einwallner, eröffnet. In ihren Ansprachen brachten die Anwesenden ihre Freude über die gefestigte Tradition des Klostermarktes in der Bludenzer Altstadt zum Ausdruck. Neben den teilnehmenden Klöstern sprachen sie vor allem auch Inge Naier als langjähriger Mitorganisatorin einen besonderen Dank für ihr Engagement aus. Die Eröffnungsfeierlichkeit wurde von den Patres der Franziskanerprovinz Posen in Polen musikalisch umrahmt.