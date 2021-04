Markt mit Schwerpunkt auf Genuss

Bis Juli findet jede Woche jeweils am Donnerstag ein Markt in Egg oder Andelsbuch statt.

Egg/Andelsbuch. „Hüt ischt Mat“ heißt es wieder jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr abwechselnd auf dem Gemeindeplatz in Egg oder in Andelsbuch. Viele Marktbesucherinnen und Marktbesucher nützten das sonnige Wetter für einen ersten Marktrundgang in Egg. Fruchtig-saftiges Gemüse aus Vorarlberg und in Bioqualität aus Südeuropa, schmackhafte Produkte der dirEGGt-Landwirte wurden ebenso angeboten wie Spezialitäten aus der Region, orientalische Gewürze, mediterrane Köstlichkeiten, Blumen und vieles mehr.

Als e5-Gemeinde forciert die Marktgemeinde Egg besonders die Anfahrt mit dem Fahrrad. Blitzeblank wurden die Vehikel in der INTEGRA-Fahrradwaschanlage geputzt. Bei der Anmeldung zum Radwettbewerb RADIUS gab es für Radlerinnen und Radler einen Gutschein für ein echtes Brauerei-Radler. Für Waldbesitzer bot der Landesforstgarten mit Waldaufseher Raphael Fetz Jungtannen zum Verkauf an. Und für alle Kinder gab es ein Tännele zum Selberpflanzen.

Der Imkerverein servierte Marktburger mit Honigsauce und an verschiedenen Marktständen standen kulinarische Leckerbissen zum Probieren bereit. Am Stand der Lebenshilfe Langenegg gab es Kunstwerke aus Holz wie Blumen, Vögel und Vogelhäuser und Karten zu bestaunen. Leseratten fanden im Bücherflohmarkt ihre Schnäppchen. Kein Markt-Donnerstag soll in Egg und Andelsbuch wie der andere sein, weil von Woche zu Woche immer neue Themenschwerpunkte von lokalen Betrieben und Vereinen präsentiert werden. In Egg soll der Markt wieder zur Begegnungszone mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen bei einem Gläsle Bier, Wein, alkoholfreier Getränke oder eine Tasse Kaffee werden, sobald die SB-Ausgabe im Gastronomiebereich wieder möglich ist. Alle Informationen zum Marktangebot, Termine und Schwerpunkte unter www.einkauf-genuss.at. ME