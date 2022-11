Markt im Dorf mobilisierte „Jung und Alt“

Buch. Klosamarkt punktete mit breitem Angebot und familiärer Note.

Zurück zur Tradition lautete die Devise nach dem zweijährigen „Standby-Modus“ für den Markttag am Berg. Pünktlich zum ersten Adventwochenende avancierte der Dorfplatz wieder zur Marktmeile. Dazu waren die Mitglieder des Kameradschaftsbundes schon früh am Morgen bei leichtem Regen im Großeinsatz, galt es doch die Infrastruktur für 20 Stände aufzubauen. Die ursprüngliche Wetterprognose ließ die Organisatoren durchaus zittern. Letztendlich gab es zur Eröffnung um 11 Uhr ein Wechselspiel aus Sonnenschein und Wolken. „Viele haben sich für den kleinen, aber feinen Markt mit einer Selbstverständlichkeit engagiert“, zeigte sich Bertram Martin vom OK-Team sehr angetan vom Geschehen. „Nach wie vor auch ein familiärer Treffpunkt“ ergänzten die „Kameraden“ Lothar Gunz und Christian Winder, die an der Grilltheke alle Hände voll zu tun hatten.