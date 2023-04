Markt für pflanzliche Alternativen wächst

Der Markt für pflanzliche Alternativen zu Milch, Fleisch & Co wächst in Österreich stetig.

Pflanzliche Milch doppelt so hoch besteuert

In Österreich ist pflanzliche Milch mit 20 Prozent doppelt so hoch besteuert wie herkömmliche Milch. In sieben anderen EU-Ländern, darunter Frankreich, Irland und die Niederlande, werden Kuh- und Pflanzenmilch gleich hoch besteuert. In Italien ist der Unterschied am größten mit einem Steuersatz von 4 Prozent bei Kuhmilch und 22 Prozent bei Sojamilch, geht aus dem "ProVeg Plant Milk Report" hervor.