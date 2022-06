Markt der Kulturen in Hörbranz

Am Samstag den 02.07.2022 wird der Hörbranzer Dorfplatz international

Die Marktgemeinde Hörbranz lädt zum Markt der Kulturen ins Dorfzentrum. Ein musikalischer, kultureller und kulinarische Mix aus Bosnien, der Türkei, Schottland und Österreich erwartet die Besucher beim Markt der Kulturen am Samstag, den 02.07.2022 von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr am unteren Kirchplatz. Die Trachtengruppe Hörbranz, die schottische Dudelsackgruppe „The First Leiblach Valley Pipes und Drums“ sowie der Bosnische Kulturverein „MOST“ mit Staris Band sorgen für internationale Klänge. Dabei soll die Vielfalt die es im Dorf gibt, sichtbar gemacht sowie die unterschiedlichen Kulturen kennengelernt und wertgeschätzt werden, so Mitorganisator und Vizebürgermeister Stefan Fischnaller, der sich auf viele Besucher freut. „Durchs Reda kommen d´Lüt zamm“, ideal mit einem gemütlichen Austausch bei kulinarischen Spezialitäten aus Bosnien, aus der Türkei und aus Vorarlberg.