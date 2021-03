Marke Vorarlberg: 20 Projekte auf Schiene

Die Marke Vorarlberg unterstützt spannende Projekte, die Kindern und Jugendlichen zugute kommen.

Auch in Zeiten wie diesen arbeitet das Marke-Vorarlberg-Team gemeinsam mit vielen Partnern für die Vision "2035 ist Vorarlberg der chancenreichste Lebensraum für Kinder". Rund 20 Projekte dazu sind bereits auf Schiene. Projektleiter Christian Lampert von der Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO): "Gerade jetzt sollten wir die Chancengerechtigkeit unserer Kinder und Jugendlichen im Fokus bewahren. Durch die Umsetzung und Unterstützung diverser Projekte leistet die Marke Vorarlberg einen wesentlichen Beitrag um aktuelle Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen." Als parteiübergreifender Prozess ist der "chancenreichste Lebensraum für Kinder" auch im aktuellen Regierungsprogramm verankert.

Neugier wecken

Viele weitere Partnerschaften ermöglichen ein breites Spektrum an Zugängen. So fungiert beispielsweise die Vorarlberger MINT-Strategie als Leitprojekt der Marke Vorarlberg. Koordinatorin Andrea Huber hat sich auch in den Lockdown-Phasen spannende Möglichkeiten einfallen lassen, für MINT zu begeistern. Genauso wie die MINT-Strategie ist auch das Marke Vorarlberg-Projekt "Berufe erleben", welches auch den Vorarlberger Zukunftstag "Ich geh mit" beinhaltet, im BIFO angesiedelt. Gemeinsam wird auf die kommende Ausbildungsmesse "I" hingearbeitet, die von 4. bis 6. November 2021 in der Messe Dornbirn stattfinden wird.

Jugendlichen Hoffnung geben

Jugendliche sind auch Zielgruppe der sogenannten Hoffnungswerkstätten, die die Marke Vorarlberg unterstützt. Die Akademie für positive Psychologie baut hier ein Netzwerk auf, in dem Jugendliche ihre eigenen Zukunftsprojekte entwickeln und im Herbst 2021 bei einem großen Kongress in Götzis AmBach präsentieren. Junge Musiker können sich außerdem wieder für Sound@V bewerben. Die Award-Show findet am 9. Juli 2021 im Rahmen des Poolbar Festivals statt. Im letzten Jahr haben sich über 100 Vorarlberger Bands beworben – das Gemeinschaftsprojekt des ORF Vorarlberg, des WANN & WO, der Poolbar und der Marke Vorarlberg soll die junge Kreativszene fördern und das hohe Niveau der heimischen Künstler ins Bewusstsein rücken. Sound@V deckt die Stilrichtungen Rock/Pop, Alternative, Weltmusik und Singer Songwriter ab.

Kinder und Familien stützen

Doch "Chancen für Kinder" beginnen schon viel früher: in Vorarlbergs Gemeinden werden die erfolgreichen Familientreffs weiter ausgebaut, mit Unterstützung des Landes Vorarlberg und der Marke Vorarlberg. Der nächste wird im Herbst in Bregenz eröffnet. Familientreffs sind direkt beim Kindergarten angesiedelt – hier kommen alle Familien der Gemeinde zusammen und die Pädagogen können präventiv ansetzen.

Beziehungsarbeit, gesunde Ernährung, Lust auf Bewegung an der frischen Luft – das sind zum Beispiel Themen, die hier mit den Eltern besprochen werden. Viele Koordinatoren der Familientreffs haben sich auch während der Lockdown-Phasen Möglichkeiten einfallen lassen, wie sie ihren Auftrag weiter ausführen. Es wurden etwa Bastelvideos verschickt und über die mehrsprachige App KidsFox mit den Eltern Austausch gehalten.

Chancen für Kinder gehören gerade jetzt in den Fokus ©Bröll

Freude am Sport wiederbeleben

Um Kindern, die insbesondere durch die Corona-Pandemie weniger Bewegungsmöglichkeiten als üblich haben, die Freude an Sport, Fitness und Geschicklichkeit ein Stück weit retour zu bringen, unterstützt die Marke Vorarlberg die Ballspiel-Challenge des Vorarlberger Sportverbands (ASVÖ). Ziel ist es, so viel Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren wie möglich zu animieren, die per Video präsentierten Balltricks zu üben. Vom 22. März bis 29. April können Schüler ihre Balltricks per Video einreichen. "Damit leistet die Marke Vorarlberg einen aktiven Beitrag für die Chancen der Kinder und zeigt einmal mehr, dass Kinder gerade jetzt in den Fokus gehören", so die Kommunikationsverantwortliche der Marke Vorarlberg, Christina Meusburger.

Erlebbar machen, Mitdiskutieren

Mit einer Veranstaltungsreihe möchte man den chancenreichsten Lebensraum für Kinder ab Herbst erlebbar machen. Hier wird auch die Bevölkerung wieder eingeladen sein, mitzudiskutieren. Meusburger: "Beim Besuchen von Best-Practice-Beispielen wollen wir voneinander lernen und uns im Austausch gegenseitig ermutigen, viele weitere Beiträge zum chancenreichsten Lebensraum für Kinder auf die Beine zu stellen." Voneinander lernen In der Youtube-Serie "Unsere Chance Vorarlberg" werden Vorarlberger Persönlichkeiten vorgestellt, die einen Beitrag zum "chancenreichsten Lebensraum für Kinder" leisten. Professionelle Coachs, Psychotherapeuten bzw. Organisationsentwickler finden in diesen Interviews außerdem heraus, welche Chancen diese Persönlichkeiten in ihrem eigenen Leben hatten. Auch eine Serie "mein schönstes Kindheitserlebnis in Vorarlberg" trägt dazu bei, das Bewusstsein zu schärfen, was "Chancen für Kinder" bedeutet – in jedem Lebenslauf sehen diese anders aus.