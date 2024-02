Mario Leiters scharfe Reaktion: „Ein Kommunist hat in der Sozialdemokratie nichts verloren“

Auf VOL.AT-Anfrage gewährt der Sozialdemokrat Einblick in die bisherigen Fördermittel der Partei für die Jugendorganisation und kündigt drastische Konsequenzen an.

Deutliche Worte von Mario Leiter

„Ein Kommunist hat in der Sozialdemokratie nichts verloren“, reagiert der Bludenzer Stadtpolizeikommandant scharf auf den Clip. „Ich war auch überrascht, dass mit Martin Halder ein Vertreter der inzwischen aufgelösten SJ Alsergrund das Wort ergreift. Von den im Video getätigten Aussagen distanzieren wir uns aufs Schärfste, sie haben nichts mit meiner Auffassung der Sozialdemokratie gemein. Was sich vielleicht auch im Ausschluss der SJ Vorarlberg in Person von Sonja Kopf aus den Bundesvorständen der Bewegung widerspiegelt“, führt Leiter weiter aus.