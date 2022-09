Marie Luise Knott erhält "Tractatus"-Preis des Philosophicum Lech

Die deutsche Autorin, Kritikerin und Übersetzerin Marie Luise Knott wird in diesem Jahr mit dem Essay-Preis "Tractatus" des Philosophicum Lech ausgezeichnet.

Die 69-jährige Knott setzt in ihrem Buch die Gedankenwelt der deutsch-jüdisch-amerikanischen Philosophin Hannah Arendt sowie des afroamerikanischen Schriftstellers Ralph Ellison vor dem historischen Hintergrund in Relation. Als Ausgangspunkt für ihren ideengeschichtlichen Essay nimmt Knott einen tatsächlich von Arendt an Ellison geschriebenen Brief, in dem sie sich entschuldigt. Arendt hatte 1959 einen Aufsatz veröffentlicht, in dem sie zu den Ereignissen in Little Rock im Jahre 1957 Stellung nahm. Damals musste die Nationalgarde einschreiten, als Protestierende höchst aggressiv schwarze Jugendliche am Schulbesuch hindern wollten. Ellison quittierte Ausführungen Arendts mit scharfer Replik. "Sie haben völlig Recht", gestand Arendt in ihrem Brief ein. Sie habe die Komplexität der Lage nicht verstanden.