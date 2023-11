Mariah Carey vor Gericht - Klage wegen "All I Want For Christmas"

"All I Want For Christmas" landet nicht nur jährlich in den Charts, sondern nun auch schon zum zweiten Mal vor Gericht.

Die Sängerin Mariah Carey (54) steht erneut vor einer rechtlichen Herausforderung bezüglich ihres berühmten Weihnachtshits “All I Want for Christmas Is You”. Andy Stone, ein Songwriter, reichte bereits im letzten Jahr eine Klage in Höhe von 20 Millionen Dollar gegen Carey, die Plattenfirma Sony Music und den Co-Autor des Songs, Walter Afanasieff, ein. Stone behauptete, dass Carey eine “abgeleitete Version” seines gleichnamigen Tracks aus dem Jahr 1989 aufgenommen habe, den er damals unter dem Künstlernamen “Vince Vance and the Valiants” veröffentlicht hatte. In diesem Jahr versucht er sein Glück vor Gericht erneut.

Carey soll Song kopiert haben

Die vorliegende Klageschrift, die “TMZ” zur Verfügung steht, gleicht nahezu exakt der Klage des vergangenen Jahres. Stone und sein Mitautor Troy Powers behaupten, dass Mariah Careys “All I Want for Christmas Is You” signifikante Parallelen zu ihrem Song von 1989 aufweist – sei es im Songtext, in der Melodie oder in der Stimmung. Das Duo wirft Carey vor, das Lied “als ob es ihr eigenes wäre” kopiert zu haben. Trotz der Einschätzung von “Rolling Stone” im letzten Jahr, dass die Klage wenig Erfolg haben werde, bleibt abzuwarten, wie sich der aktuelle Fall vor Gericht entwickelt. Bisher hat die Sängerin selbst zu den Klagen noch keine Stellung genommen.

Trotz Klage: Careys Weihnachtshit bleibt Dauerbrenner

Mariah Careys “All I Want for Christmas Is You” zählt zweifellos zu den erfolgreichsten Weihnachts-Hits aller Zeiten und spült der Sängerin Jahr für Jahr Millionen an Tantiemen in die Kasse. Jährlich etabliert er sich als Dauerbrenner, der weltweit in vielen Ländern während der Weihnachtszeit die Charts erobert. Guinness World Records verzeichnet ihn als die erfolgreichste Weihnachtssingle eines einzelnen Künstlers in den Vereinigten Staaten. Trotz der juristischen Streitigkeiten behält der Song seine festliche Präsenz und erfreut Anhänger weltweit.

