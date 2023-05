Marco Rossi trumpft bei Team-Comeback auf

Eine Macht im Powerplay, ein gutes Auge für den Mitspieler, stark beim Bully und erfolgreich im Abschluss - Marco Rossi hat am Donnerstag in Kapfenberg seine ganze Klasse gezeigt.

Beste, was Österreich zu bieten hat

"Wir können viele gute Sachen mitnehmen und zufrieden sein. Es ist wichtig für das Selbstvertrauen, dass wir gesehen haben, dass wir gegen eine Top-Mannschaft wie die Slowakei gewinnen können", sagte der Vorarlberger nach seinem ersten Länderspiel seit zwei Jahren. Rossi war nach dem Aus von Minnesota Wild im NHL-Play-off frei und verstärkt das ÖEHV-Team bei der am 12. Mai beginnenden Weltmeisterschaft in Finnland. Sehr zur Freude seiner Mitspieler. "Wir sind enorm froh, einen Spieler wie Marco an Board zu haben. Es ist kein Geheimnis, dass er das Beste ist, was Österreich derzeit zu bieten hat. Er ist ein unglaublicher Spieler, in allen Belangen", meinte etwa Kapitän Thomas Raffl.