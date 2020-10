Marco Rossi leihweise in Zürich

Bis zum Start der NHL-Vorbereitung wird Marco Rossi für die ZSC Lions aufs Eis.

Nach der Unterzeichnung seines Dreijahresvertrags mit Minnesota Wild wird Marco Rossi bis zum Start der NHL-Vorbereitung Spielpraxis in Europa sammeln. Der Vorarlberger stimmte einem Leihgeschäft mit den ZSC Lions zu und wird bis auf Weiteres in der Schweizer National League auf Punktejagd gehen.

Rossi geht am Freitagabend gegen den HC Davos aufs Eis. „Nach den vielen Monaten in der Kraftkammer und der harten Arbeit mit meinem Personalcoach Max Cavada fühle ich mich bereit für die kommenden Aufgaben. Nun gilt es so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln und auch auf dem Eis den nächsten Schritt zu machen. Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Leihvertrag mit Zürich geklappt hat. Danke an dieser Stelle auch an Minnesota Wild General Manager Bill Guerin“, freut sich Rossi über die neue Aufgabe.