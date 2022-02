Marco Odermatt sichert sich Gold im Olympia-RTL

Der Favorit aus der Schweiz jubelt über die Goldmedaille, Zan Kranjec aus Slowenien holt Silber, Mathieu Faivre erobert Bronze. Manuel Feller und Stefan Brennsteiner scheiden leider aus.

Verschiebung wegen Neuschnee

Aufgrund des starken Schneefalls musste der Start in den zweiten Durchgang allerdings um 90 Minuten verschoben werden. Viel Arbeit also für die Pistencrew, nach der Verschiebung konnte dann aber ziemlich pünktlich gestartet werden. Die Bedingungen waren zwar etwas besser als im ersten Lauf, die Sicht war allerdings auch in der Entscheidung alles andere als ideal.