Marco Odermatt setzt seine Siegesserie fort

Marco Odermatt holte sich trotz Problemen den Sieg vor Loic Meillard und Timon Haugan. Lukas und Patrick Feurstein holen Weltcuppunkte.

Nachdem Marco Odermatt gestern knapp aber doch seinen achten Sieg im achten Riesentorlauf bejubeln durfte, kam es heute in Aspen gleich zum nächsten Angriff auf den Saison-Dominator. Manuel Feller war dabei nicht am Start, um Kräfte für den morgigen Slalom und den Kampf um die kleine Kristallkugel zu schonen. Aus Vorarlberger Sicht waren mit Patrick und Lukas Feurstein sowie Noel Zwischenbrugger gleich drei Fahrer am Start.