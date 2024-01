Marco Odermatt gewinnt achten Riesenslalom in Folge - Manuel Feller wird Zweiter

Nach einem spannenden Finaldurchgang rast Odermatt von Platz elf noch zum Sieg, dem Halbzeitführenden Manuel Feller fehlten am Ende nur 0,05 Sekunden zum ersten RTL-Erfolg.

Teil eins des Schladming-Doppels ging am Dienstag Abend über die Bühne. Allerdings wurde das Programm umgestellt, der Riesenslalom findet einen Tag vor dem traditionellen Slalom statt. Zu Rennhalbzeit führte doch einigermaßen überraschend Manuel Feller (AUT), eine Zehntel vor dem Vorjahressieger Loic Meillard (SUI). Saison-Dominator Marco Odermatt (SUI) lag nach dem ersten Lauf aufgrund eines schweren Fehlers nur auf Platz elf (+0,98).

Odermatt startet Aufholjagd

Wie erwartet ging Odermatt im Finaldurchgang mit Laufbestzeit in Führung und legte den zehn noch oben stehenden Athleten etwas vor. Läufer um Läufer fiel hinter den Schweizer zurück und als auch der Norweger Henrik Kristoffersen die Zeit von Odermatt nicht unterbieten konnte, stand fest, dass der Führende im Gesamtweltcup zum 22. Mal in Folge in einem Riesenslalom auf dem Podium steht.