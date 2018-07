Marcel Hirscher setzt Karriere fort

Ski-Rekordmann Marcel Hirscher setzt seine Erfolgskarriere fort. Am Mittwoch erklärte der siebenfache Gesamtweltcupsieger bei seinem Sommergespräch in der Schlossfischerei beim Fuschlsee, dass er sich ganz normal auf den Winter vorbereite.

Der Weltcup-Winter beginnt mit dem Riesentorlauf am 28. Oktober in Sölden, Höhepunkt ist die WM im Februar 2019 in Aare.