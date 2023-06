Marc aus Gaißau räumte bei der Bartmeisterschaft ab

In der Kategorie Vollbart naturale bis 30 cm konnte der Vorarlberger überzeugen.

In der Kategorie Vollbart naturale bis 30 cm konnte der Vorarlberger überzeugen. ©handout/Privat

250 Teilnehmer aus aller Welt

Vom 9. bis 11. Juni ging in Burghausen im oberbayerischen Landkreis Altötting die Bart-WM gesponsert von "blackbeards" über die Bühne. Ausgetragen wurde der Wettbewerb vom Ostbayerischen Bart und Schnauzerclub mit Sitz in Altötting. Die erste Bart-WM fand 1990 im Nordschwarzwald statt. Auch in den USA und Belgien machte sie seither bereits Halt. Über 250 Teilnehmer aus aller Herren Länder trafen heuer aufeinander.