mantro und Rhomberg Ventures gründen Startup

Der Münchner Company Builder mantro GmbH und die Bregenzer Investmentgesellschaft Rhomberg Ventures bündeln ihre Kräfte: Die zwei Unternehmen haben die Offezio GmbH mit Sitz in Wien gegründet. Ziel des Joint Ventures ist es, mit Hilfe modernster Raumkonzepte, Büroimmobilien in Generalübernahme vom Innenausbau bis hin zur Einrichtung bezugsfertig aufzuwerten.

Das Konzept von Offezio soll Eigentümern und Vermietern smarten Innenausbau und State-of-the-Art Einrichtung für Büro-Immobilien bieten. So hat es sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, bestehende Flächen durch Teamorientierung in der Raumgestaltung, höhere Flächeneffizienz, neueste Technik und innovatives Design aufzuwerten.

Modernisierung im Kompletpaket

Rhomberg Ventures-Gründer Hubert Rhomberg, der bereits in vierter Generation ein erfolgreiches Bauunternehmen führt, will vor allem seine Fachkompetenz einbringen, um "Firmen ein neues Zuhause zu geben": "Unsere Stärke liegt ganz klar in den Bereichen Immobilien und Bau. Daher freuen wir uns darauf, das Startup mit unserem Know-how und unseren Kontakten dabei zu unterstützen, moderne und attraktive Arbeitsräume zu schaffen."