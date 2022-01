Männer-Slalom in Zagreb abgebrochen - Piste hielt nicht

Der Slalom der alpinen Ski-Männer in Zagreb ist auch beim Nachtragstermin am Dreikönigstag unter keinem guten Stern gestanden.

Das Rennen war wegen einer enorm in Mitleidenschaft gezogenen Piste mehrmals unterbrochen, ehe es nach 19 gestarteten Athleten endgültig abgebrochen wurde. In Führung lag der mit Startnummer ein ins Rennen gegangene Norweger Sebastian Foss-Solevaag.

Piste mit Salz und Wasser behandelt

Von fair waren die Bedingungen aber weit entfernt - sie waren am Ende auch gefährlich. Immer wieder mussten Löcher zugeschaufelt werden. Die Piste wurde mehrfach mit Wasser und Salz behandelt werden. Die Organisatoren kämpften um das Rennen, das eigentlich bereits am Mittwoch hätte stattfinden sollen - am Ende vergeblich. 1:10 Stunden nach dem Start von Foss-Solevaag kam der Abbruch.

"Sehr grenzwertig"

Weiterreise nach Adelboden

Der Weltcup-Tross sollte am Donnerstagabend mit einem Charter nach Adelboden weiterreisen. Dort stehen am Wochenende ein Riesentorlauf und ein Slalom auf dem Programm. Torläufe folgen dann im Wochenrhythmus in Wengen (16. Jänner) und in Kitzbühel (23.), bevor am 25. auch noch der Klassiker in Schladming den Slalom-Monat Jänner beendet.