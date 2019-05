Mann wollte Blumenstrauß per Kran überreichen

Ein betrunkener Bauarbeiter hat in Nürnberg mit einem Kran versucht, einer Frau auf ihrem Balkon einen Blumenstrauß zu überreichen.

Blumenstrauß per Kran überbringen

Der Mann hatte sich offenbar bei einer Zechtour Mut angetrunken. Am Mittwochabend wollte er dann der neben der Baustelle wohnenden Frau einen Blumenstrauß überreichen. Dafür befestigte er das Blumengebinde am Haken des Krans und steuerte den am Ausleger baumelnden Blumenstrauß per Fernbedienung zum Balkon der Frau.