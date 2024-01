Mann überlebt 24 Stunden im Meer

Ein 61-jähriger Angler, Will Fransen, überlebte ein unglaubliches Abenteuer im Südpazifik, als er 24 Stunden ohne Schwimmweste im Wasser trieb. Seine Rettung verdankt er einer unerwarteten Hilfe: seiner Uhr.

Die Geschichte von Will Fransen, einem leidenschaftlichen Angler, nahm eine dramatische Wendung während eines Angelausflugs. Ein großer Marlin, der an seinen Haken ging, sorgte dafür, dass Fransen über der Sicherheitsreling seines Bootes fiel und in den unruhigen Wellen des Indopazifiks landete.