Mann rastet bei Festnahme völlig aus – Polizist im Krankenhaus

Batschuns - Ein 28-jähriger Mann attackierte bei seiner Festnahme einen Polizisten. Zuvor hantierte der Mann mit einem Messer, Spiritus und Feuerzeug.

Am Montagabend beschädigte ein alkoholisierter Mann in Batschuns den Außenspiegel eines Pkw. Zudem attackierte der Beschuldigte den Pkw-Inhaber, woraufhin dieser flüchtete und die Polizei infomierte.

Polizisten mit Messer bedroht

Mit Spiritus und Feuer hantiert

Erst als der Beamte den Einsatz einer Schusswaffe androhte, warf der Angreifer das Messer in die angrenzende Wiese. Gleich darauf ergriff er aber eine Flasche mit Brennspiritus in die eine, sowie ein Feuerzeug in die andere Hand und forderte die Polizeibeamten erneut lautstark auf zu verschwinden, da es ansonsten "sehr gefährlich werden könnte". Die Beamten zogen sich daraufhin aus dem umzäunten Bereich zurück um Distanz zu gewinnen.