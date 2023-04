Mann attackierte Polizisten in Bludesch: Vier Beamte verletzt

Ein 26-jähriger Mann aus Bludesch hat sich gestern in einen Unfall verwickelt, bei dem er unter dem Einfluss von Suchtmitteln stand. Als Polizeibeamte ihm zur Hilfe eilten, wurde er plötzlich aggressiv und attackierte die Beamten.

Ein 26-jähriger Mann aus Bludesch fuhr am 14.04.2023 gegen 14.30 Uhr mit seinem PKW in Bludesch auf der Hauptstraße L50 in Richtung Thüringen. Dabei fuhr er einem vor ihm fahrenden PKW auf. Der Mann setzte trotz des Unfalles seine Fahrt fort, kam jedoch in der Folge von der Fahrbahn ab, touchierte ein Gebäude und fuhr gegen einen Zaun, wobei der PKW zum Stillstand kam.