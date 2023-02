Mangelnde Inklusion: Mode-Designerin tritt in Hungerstreik

Die Modedesignerin Stella Jean hat sich kurzfristig von der Mailänder Fashion Week zurückgezogen.

Die schwarze Designerin begründete das am Mittwoch mit unzureichenden Anstrengungen für Vielfalt und Inklusion in der Modewelt. Sie sagte der Nachrichtenagentur AP, die Nationale Modekammer Italiens habe ihre Unterstützung für ein Kollektiv junger nichtweißer Designer deutlich eingeschränkt. Dabei handelt es sich um das Kollektiv "We Are Made in Italy" (WAMI). Dieses zog sich ebenfalls von der Fashion Week zurück, die diesen Monat beginnt.