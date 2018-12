Manfred Honeck erneut für Grammy nomminiert

Ein mittlerweile fast schon gewohntes Gefühl ist die Nominierung für den österreichischen Dirigenten Manfred Honeck.

Der gebürtige Vorarlberger ist mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra für eine Einspielung von Beethovens “Eroica” und Strauss’ “Hornkonzert Nr. 1” in der Sparte Beste Orchesterperformance nominiert. Auch der Toningenieur der Aufnahme, Mark Donahue, wurde für seine Leistung nominiert.

Die Nominierungen für die Grammys 2019 hätten eigentlich bereits am Mittwoch verkündet werden sollen. Wegen der Trauerfeier für den verstorbenen früheren US-Präsidenten George H. W. Bush war das aber verschoben worden. Die Grammys sollen am 10. Februar in Los Angeles verliehen werden.