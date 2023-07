Manchester United verpflichtete Mason Mount

Der englische Fußball-Nationalspieler Mason Mount wechselt wie erwartet zu Manchester United.

Das gab der englische Rekordmeister am Mittwoch mit einem kurzen Video bekannt, in dem Mount das United-Trikot überzieht. Nähere Details nannte der Club zunächst nicht. Eine offizielle Vorstellung des 24-Jährigen wird im Laufe des Tages erwartet. Laut Medienberichten soll Mount, der vom Premier-League-Konkurrenten FC Chelsea kommt, einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben haben. Seit 2019 als Profi für Chelse

Dem Vernehmen nach bezahlt ManUnited an Chelsea umgerechnet knapp 64 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler. Die Summe könnte aufgrund von Bonuszahlungen noch um einige Millionen steigen. Mount hatte sich zuvor in einer emotionalen Video-Botschaft von den Chelsea-Fans verabschiedet. Seit seinem sechsten Lebensjahr hatte der in Portsmouth geborene Fußballer sämtliche Jugendmannschaften der "Blues" durchlaufen. Nachdem ihn der Club an Vitesse Arnheim und Derby County ausgeliehen hatte, spielte er seit 2019 als Profi für Chelsea und gewann 2021 mit den Londonern die Champions League.