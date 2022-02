Glückliches Remis für ManUnited bei Atletico Madrid

Atletico Madrid und Manchester United trennten sich nach umkämpften 90 Minuten mit einem für die Gäste glücklichen 1:1. Das Duell Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam endete 2:2.

Mit den Duellen Atletico Madrid gegen Manchester United und Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam gingen heute die Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League zu Ende. In Madrid kam das Team von Coach Diego Simeone mit viel Tempo aus der Kabine und ging durch einen schönen Kopfball-Treffer von Joao Felix bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. In weiterer Folge ließ sich Atletico oft tief fallen und überließ Manchester den Ball. Doch Ronaldo und Co. taten sich extrem schwer und kamen praktisch zu keinem gefährlichen Abschluss. Im Gegenteil - kurz vor der Pause traf Vrsaljko per Kopf die Latte und verpasste das 2:0 nur knapp.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. In einem hart umkämpften Spiel versuchte Manchester United zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Die sicher stehende Atletico-Abwehr verhinderte dies jedoch gekonnt. In der 80. Minute gelang dem eingewechselten Elanga mit dem ersten wirklichen Abschluss in der zweiten Halbzeit aber doch noch das 1:1. Fünf Minuten später hatte United einmal mehr Glück, als Griezmann per Schlenzer an der Latte scheiterte. So blieb es am Ende beim für United doch etwas glücklichen 1:1, wodurch für das Rückspiel in England alles offen ist.

Haller trifft für beide Teams

In Lissabon gingen die favorisierten Niederländer in der 18. Minute durch Tadic mit 0:1 in Führung. Rund acht Minuten später war es jedoch ausgerechnet der aktuell führende der CL-Torschützenliste, Sebastien Haller, der unglücklich zum 1:1 ins eigene Tor traf. Doch nur drei Minuten später traf der Angreifer ins richtige Tor und brachte Ajax mit seinem elften CL-Saisontreffer wieder mit 1:2 in Führung.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb es ein munteres Duell, wobei die Hausherren nun deutlich besser im Spiel waren. So war es nicht unverdient, als Roman Yaremchuk mit einem durchwegs kuriosen Treffer in er 72. Minute den Ausgleich erzielte. Torhüter Pasveer stand bei dieser Aktion nach einer Abwehr nach oben zu lange nicht auf und ermöglichte dem Joker dadurch den Treffer. In der Schlussphase waren die Hausherren das bessere Team, doch Ajax rettete das Remis über die Zeit.