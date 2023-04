Manchester City und Inter Mailand komplettieren Halbfinale

Manchester City und Inter Mailand lösten ihre Halbfinal-Tickets. Somit kommt es im Kampf um die Endspiel-Teilnahme zu einem Giganten-Duell und einem Stadtderby.

Am Mittwoch Abend wurden die beiden ausstehenden Tickets für das UEFA Champions League Halbfinale vergeben. Diese gingen nach den Hinspielergebnissen wenig überraschend an Manchester City und Inter Mailand.

Bayern starten aktiv

Die Bayern starteten mit viel Schwung in diese Partie und wie bereits beim Aufeinandertreffen in Manchester war Leroy Sané mit der auffälligste Offensivakteur beim deutschen Rekordmeister. So fand der 27jährige die ersten beiden nennenswerten Abschlüsse der Gastgeber vor. In Minute 17 wurde Sané von Musiala ideal bedient, der Abschluss ging allerdings knapp am Tor vorbei. Vier Minuten später trat der deutsche Nationalspieler zu einem Freistoß an und brachte diesen auch gefährlich Richtung Kasten, Keeper Ederson war aber zur Stelle und wehrte ab.

Kurz zuvor stand Upamecano im Mittelpunkt, der Haaland per Notbremse zu Fall brachte. Schiedsrichter Turpin zückte sofort den roten Karton, die Fahne seines Assistenen war aber oben, auch nach Überprüfung durch den VAR wurde eine Absteitsstellung des Norwegers bestätigt. Damit wurde die rote Karte folgerichtig zurückgenommen.

Haaland vergibt vom Punkt

Aus dem Spiel ließen die Bayern so gut wie keine Offensivaktionen zu, in Minute 35 gab es aber Elfmeter für die Engländer. Wieder war Upamecano der Unglücksrabe, der Abwehrspieler bekam die Kugel leicht an den Unterarm, nach heutiger Regelauslegung ist das strafbar, wenngleich man über die Sinnhaftigkeit auch weiterhin diskutieren darf. Haaland trat an, die Tormaschine hämmerte den Ball allerdings über die Latte und verpasste damit wohl die vorzeitige Entscheidung im Kampf um den Einzug ins Halbfinale. Zur Pause blieb es schließlich beim 0:0, auch weil Coman mit einem Schuss an Ederson scheiterte und das Spielgerät auch bei einer unübersichtlichen Situation nicht den Weg über die Linie finden sollte.

Konter bringt Entscheidung

Nach Wiederbeginn waren zwölf Minuten absolviert, da fixierte das Starensemble von Pep Guardiola den Einzug ins Semifinale der Königsklasse allerdings endgültig. Zunächst vergaben die Bayern eine weitere Gelegenheit zur Führung, die Sky Blues konterten eiskalt und Haaland überwand Sommer nach Ausrutscher von Upamecano - 0:1.

Kimmich konnte zwar in der Schlussphase vom Elfmeterpunkt ausgleichen und eine Niederlage verhindern. Am Weiterkommen von Manchester City sollte dies aber nichts mehr ändern. Mit einem Gesamtscore von 4:1 steigen die "Citizens" ins Semifinale auf, wo Titelverteidiger Real Madrid wartet.

Inter fixiert Stadtderby

Benfica begann im altehrwürdigen Mailander Fußball-Tempel mutig und zeigte sich gleich in der Offensive. Über den ersten Treffer durften dann aber die "Nerazzurri" jubeln. Halbrechts ließ Barella einen Gegenspieler mit einem schnellen Haken aussteigen und legte sich die Kugel auf den linken Fuß. Mit einem perfekten Schuss brachte der 26jährige seine Mannschaft schließlich mit 1:0 in Front (14.).

Nun lagen die Portugiesen im Gesamtscore also bereits mit 0:3 im Hintertreffen. Wer allerdings glaubte, dass die Schmidt-Elf nun resignieren würde, sah sich getäuscht. Und so gelang den Gästen sieben Minuten vor der Pause durch einen Kopfball von Aursnes der Ausgleich, der gleichzeitig neue Hoffnungen schürte.

Nach dem Seitenwechsel war Benfica gegen die tief und zunächst souverän stehende Defensive der Italiener zwar feldüberlegen, zwingende Abschlüsse fehlten allerdings. Aursnes kam im Sechzehner dann an die Kugel, wurde von Martinez mit einem Tackling am Abschluss gehindert. Auf Seiten der Portugiesen hätte man in dieser Szerne gerne einen Elfmeter gesehen, die Pfeife des Unparteiischen blieb aber stumm.

Mit einem der eher selten gewordenen Vorstöße von Inter, gelang den Hausherren dann erneut die Führung. Dimarco spielte den Ball von der linken Seite in den Strafraum, wo Martinez aus kurzer Distanz keine Mühe mehr hatte und das 2:1 erzielte (65.). Der eingewechselte Correa erhöte zwölf Minuten vor dem Ende schließlich auf 3:1, noch einmal gelang es Benfica in Person von Antonio Silva zu verkürzen (86.). Die tapfer kämpfenden Portugiesen blieben dran und so sollte sogar noch der Ausgleich in der Nachspielzeit gelingen, Musa schoss zum 3:3-Endstand ein.

Damit setzt sich Inter Mailand gegen Benfica Lissabon mit einem Gesamtscore von 5:3 durch und nun kommt es im CL-Halbfinale zum Stadtderby gegen den AC Milan.

