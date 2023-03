Manchester City und Inter Mailand stehen im CL-Viertelfinale

Manchester City deklassiert RB Leipzig mit 7:0, fünffacher Torschütze war Erling Haaland. Keine Tore fielen beim Spiel zwischen dem FC Porto und Inter Mailand.

Vor den Spielen am Dienstag Abend waren noch vier Tickets für das Viertelfinale in der UEFA Champions League zu vergeben. Manchester City und Inter Mailand sicherten sich zwei davon.

Haaland trifft fünf Mal

Die "Sky Blues" übernahmen gegen RB Leipzig von Beginn an das Kommando, drängten die Gäste tief in die eigene Hälfte zurück. Durch einen Strafstoß sollten die Gastgeber dann nach 22 Minuten in Führung gehen, Haaland verwandelte souverän vom Punkt. Nicht einverstanden waren die Gäste mit der vorausgegangenen Elfmeterentscheidung. Henrichs sprang der Ball im Strafraum an den Arm, der VAR beorderte den Schiedsrichter an den Bildschirm und dieser zeigte schließlich auf den Punkt.

Der Norweger doppelte dann keine zwei Minuten später nach. Zunächst hämmerte De Bruyne die Kugel an die Latte, beim Abpraller war Haaland zur Stelle und köpfte ein. Damit war der Torhunger des 22jährigen aber noch nicht gestillt, kurz vor der Pause komplettierte der Goalgetter seinen lupenreinen Hattrick. Wieder reagierte der Norweger am schnellsten und beförderte das Spielgerät über die Linie, nachdem zuvor Ruben Dias den Pfosten getroffen hatte.

Nach der Pause nahm das Debakel aus Leipziger Sicht weiter seinen Lauf. Gündogan traf in Minute 49 zum 4:0, dann war wieder Haaland an der Reihe. Der Norweger machte jeweils nach Cornern mit zwei weiteren Treffern das halbe Dutzend voll (54. u. 57.). In der Geschichte der Königsklasse ist der 22jährige damit erst der dritte Akteur, dem in einem Spiel fünf Tore gelangen.

De Bruyne besorgte schließlich in der Nachspielzeit den 7:0-Endstand für die "Citizens", die damit erwartungsgemäß ins Viertelfinale der UEFA Champions League aufsteigen.

Keine Tore in Porto

Inter Mailand ging mit einem knappen 1:0-Erfolg in dieses Rückspiel in Portugal. Die Gastgeber fanden in einer torlosen ersten Halbzeit die beste Gelegenheit vor, Matheus verfehlte mit einem Fernschuss das Ziel nur ganz knapp (3.). Ansonsten spielte sich in den ersten 45 Minuten in beiden Strafräumen wenig Spektakuläres ab.

Gegen die gut stehende Defensive der Inzaghi-Elf fanden die Portugiesen auch in der verbleibenden Spielzeit nicht das probate Mittel, um zu einem Torerfolg zu kommen. In der Schlussphase fanden die "Drachen" noch gute Einschussmöglichkeiten vor, die allerdings auch nicht zum Erfolg führen sollten. So blieb es am Ende beim 0:0, womit die "Nerazzurri" sich einen Platz unter den besten acht Mannschaften der Königsklasse sicherten.

CL-Livecenter