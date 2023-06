Manchester City sichert sich mit 1:0-Erfolg gegen Inter das Triple

Die Engländer holen dank des Goldtreffers von Rodri den Titel in der UEFA Champions League. Die Starelf von Trainer Pep Guardiola sichert sich damit das historische Triple.

Die Engländer gingen als klarer Favorit in dieses Duell. Während die Guardiola-Elf Gegner wie Real Madrid oder den FC Bayern eliminieren musste, schlichen sich die Italiener mehr oder weniger in dieses Endspiel um die Krone in der Königsklasse.