Manchester City holt sich den Europäischen Supercup

Manchester City setzte sich gegen den FC Sevilla knapp mit 5:4 im Elfmeterschießen durch und holte sich damit den ersten Titel der Saison.

In Piräus kam es heute zum Europäischen Supercup zwischen Champions League Sieger Manchester City und Europa League Sieger FC Sevilla. Die Briten gingen dabei als leichter Favorit in das Spiel, mussten jedoch unter anderem ohne den verletzten Superstar Kevin De Bruyne antreten. Die beste Möglichkeit für Manchester City in der ersten Halbzeit vergab Aké dann gleich zu Beginn per Kopf nach einem Eckball. Ansonsten war City im Spielaufbau zu fehleranfällig, um wirklich gute Chancen zu kreieren. Auf der anderen Seite stand Sevilla defensiv sehr sicher und ging in der 25. Minute nach einem schönen Spielzug durch einen En-Nesyri-Kopfball mit 1:0 in Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.