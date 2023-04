Manchester City feiert klaren Heimsieg gegen Bayern

Manchester City steht nach einem deutlichen 3:0-Heimsieg gegen den FC Bayern mit einem Bein im CL-Halbfinale. Auch Inter Mailand schaffte sich dank eines 2:0-Erfolgs bei Benfica eine sehr komfortable Ausgangslage.

Das fußballerische Niveau zwischen diesen beiden Teams war erwartungsgemäß hoch, viel Tempo und hohe Intensität sollten trotz widriger äußerer Bedingungen niemanden so richtig überraschen. Die Bayern traten mutig auf, die "Sky Blues" hatten im Vergleich zu anderen Spielen verhältnissmäßig wenig Ballbesitz vorzuweisen. So fanden die Gäste aus dem Süden Deutschlands durch Musiala beispielsweise eine richtig gute Gelegenheit vor, der Schuss des Nationalspielers wurde allerdings von Dias im letzten Augenblick geblockt (26.).

Rodri mit Traumtor

Bernardo Silva erhöht

Es sollte für die Engländer noch besser kommen, denn die Bayern zeigten nach dem zweiten Gegentreffer deutlich Wirkung. Torjäger Haaland traf nach 77 Minuten nach idealer Vorlage von Stones zum 3:0, dies war gleichzeitig der Endstand in diesem Hinspiel. Aufgrund dieses Resultats sollte das Rückspiel kommende Woche in der bayrischen Landeshauptstadt für die Guardiola-Elf nur noch Formsache sein.

Inter legt vor

Lukaku erhöhte per Elfmeter in Minute 82 für die Gäste zum 2:0-Endstand, die Italiener haben damit ebenfalls mindestens eine Hand am Halbfinalticket in der Königklasse.