Manchester City erstmals im Champions League Finale

Nach einer kleinen Machtdemonstration beim 2:0-Heimsieg im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris SG steht Manchester City erstmals im Finale der Champions League.

Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel bei Paris SG ging Manchester City heute mit einer sehr guten Ausgangslage in das Halbfinal-Rückspiel der Champions League in Manchester. Nach einem ausgeglichenen Beginn gingen die Hausherren bereits in der 11. Minute durch Mahrez mit 1:0 in Führung. Doch Paris erholte sich schnell von diesem Schockmoment. Nach einem Latten-Kopfball von Marquinhos verpasste auch Di Maria kurz darauf nur knapp den Ausgleich. Doch je länger die erste Halbzeit dauerte, umso souveräner agierte das Team von Pep Guardiola. Neymar und Co. fehlten ohne den angeschlagenen Mbappé die zündenden Ideen, wodurch Ederson im City-Tor relativ entspannte erste 45 Minuten verbrachte.

City eine Nummer zu groß

In der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf. Paris war zwar bemüht, kam gegen taktisch perfekt eingestellte Engländer jedoch kaum zum Abschluss. In der 62. Minute fiel auf der anderen Seite die Entscheidung: nach einem perfekt ausgespielten Konter über De Bruyne und Foden sorgte Mahrez mit seinem 2. Treffer für das 2:0. In der 69. Minute schwächte sich Paris dann noch selbst, als Di Maria nach einer Tätlichkeit außerhalb des Spielfeldes zurecht mit Rot vom Feld musste. Auch in der restlichen Spielzeit blieb das Duell sehr hitzig, vor allem auch, weil die Spieler von Paris nun ihrem Frust freien Lauf ließen.

Am Ende änderte dies aber nichts mehr am hochverdienten 2:0-Sieg von Manchester City. Die Elf von Trainer Guardiola steht somit mit dem Gesamtscore von 4:1 erstmals in der Vereinsgeschichte im Finale der Champions League. Paris hingegen muss sich nach dem verloren Finale 2020 dieses Jahr bereits im Halbfinale verabschieden.

