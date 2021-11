"Manche haben vergessen, wer der Feind ist"

Landeshauptmann Markus Wallner sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Impfpflicht, seine Covid-Infektion und die Ausmaße der Corona-Demo.

Video: Wallner über aktuelle Lage

Video: Wallner über die Demo-Teilnehmer

Die Demonstrationen in den vergangenen Tagen und Wochen sieht der Landeshauptmann kritisch. Das Demonstrationsrecht in Österreich sei ein hohes Gut, man müsse sich aber trotzdem an Spielregeln halten. Nach der Veranstaltung am Sonntag, 21. November in Bregenz wurde harte Kritik am Einsatz der Polizei geäußert. Laut Wallner habe die Exekutive vor Ort schlau gehandelt, um eine Eskalation zu vermeiden. Es habe aber trotzdem ein Nachgespräch gegeben, bei dem vor allem die Anwesenheit von Gruppen aus der Schweiz und aus Deutschland und in diesem Zusammenhang etwaige fehlende Grenzkontrollen seien thematisiert worden. Für die weiteren angekündigten Demos werde es verstärkte Kontrollen - auch in Sachen Maskenpflicht - geben. Kritik übte Wallner an der Kundgebung vor dem Landhaus. Dieser Platz könne natürlich dafür verwendet werden, Teilnehmer hätten die Mitarbeiter aber beleidigt, seien am Gebäude hochgeklettert und hätten einen "Saustall" hinterlassen. Auch dies habe man bereits mit den Veranstaltern geklärt, eine etwaige Rechnung für die Reinigungskosten werden in Zukunft in Rechnung gestellt.