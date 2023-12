Manager von Staatsfirmen verdienen oft mehr als der Kanzler

In vielen Unternehmen und Einrichtungen der öffentlichen Wirtschaft verdienen die Spitzenmanager mehr als der Bundeskanzler der Republik.

Im Jahr 2022 waren in 26 Unternehmen die Jahresbezüge der insgesamt 58 Mitglieder des Vorstands bzw. der Geschäftsführung höher als das Kanzlergehalt von knapp 317.000 Euro. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Rechnungshofes hervor.

Post-Manager als Spitzenverdiener

Die höchsten durchschnittlichen Vorstandsbezüge bezahlen die Post (1,99 Mio. Euro) und der Verbund (1,46 Mio. Euro). Der Gesamtdurchschnitt der Vorstandsmitglieder aller untersuchten Unternehmen betrug im Jahr 2022 knapp 219.000 Euro. Das war mehr als 2021 (214.500 Euro), aber weniger als 2020 (220.600). Im Branchenvergleich verdienen die Spitzenmanager in der Land- und Forstwirtschaft am besten, nämlich im Durchschnitt knapp 410.000 Euro. An zweiter Stelle rangiert die Branche "Verkehr und Lagerei" mit fast 361.000 Euro.