Manager Kofler und Sportredakteur Emerich analysieren die 1. Ö-Tour Etappe

Kurz vor dem Beginn der 70. Österreich Radrundfahrt mit Start in Feldkirch analysieren Team Vorarlberg Manager Tom Kofler und Neue Sportredakteur Johannes Emerich die ersten schwierigen 153 Kilometer im Raum Walgau

Tom Kofler, Teammanager Vorarlberg:„ Wir freuen uns auf ein Radsport der Extraklasse. Es wird keine einfache Startetappe. Wir wollen eine selektive aber auch schöne erste Etappe für die Topfahrer und das ist uns auch gelungen. Mehr als 2532 Höhenmeter sind zurückzulegen und knapp 160 Kilometer haben es in sich. Viele Fahrer werden die Eröffungsetappe unterschätzen. Doch so eine starke Besetzung mit vielen Weltklasseteam und Topsprintern hat es schon lange nicht mehr gegeben. Die Sprinter werden uns das Leben schwer machen. Ein Top-6-Platz in Feldkirch dann wäre ich schon glücklich. Der Fokus in der Zusammenstellung für die acht Fahrer für unser Team Vorarlberg liegt bei den Kletterern.

Johannes Emerich, Neue Vorarlberger Tageszeitung: „Das Team Vorarlberg ist gut aufgestellt und sind auch in den Bergen stark. Die Testphase in Frankreich haben sie erfolgreich gestaltet, bei der Ö-Tour darf man doch einiges erwarten. Die Auftaktetappe wird schwer und kein Honiglecken: Der Schwarze See, der Aufstieg nach Thüringerberg und auch die gefährliche Abfahrt von der Schattenburg sind schwierig. Ich hoffe auf einen Heimsieg. Mein Tip ist Janick Steimle. In Nenzing habe ich mit Gian Friesecke richtig getippt. Es ist auch was Besonderes die Strecke mal aus einem anderen Gesichtspunkt wahrzunehmen.