Kurt Fischer sprach in "Vorarlberg LIVE" über seine Tweets, die aktuelle Lage in Lustenau und den bevorstehenden Lockdown.

Am Freitag verkündete die Bundesregierung den Lockdown für alle ab kommenden Montag. Für den Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer ist von der harten Entscheidung nicht überrascht. "Dass wir ein Déjà-vu haben werden, war mir klar", sagt er am Freitagabend in "Vorarlberg LIVE". Der große Unterschied zum letzten Jahr sei die Impfung, die nütze, aber in der Wirkung dann nachlasse. Mit der Impfung hätte sich aber auch das Maß geändert, die Pandemie sei für Geimpfte für beendet erklärt worden. "Man hat das Maß verloren, jetzt sind wir maßlos überfordert." Mit dem Lockdown setzte man nun ein mutiges Signal gesetzt.