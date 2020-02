Man City siegt bei Real - Lyon ärgert Juventus Turin

Manchester City gewinnt nach 0:1-Rückstand bei Real Madrid noch mit 2:1, Olympique Lyon überrascht mit einem 1:0-Erfolg gegen Juventus.

Die Guardiola-Elf hatte zwei Gelegenheiten zur Führung, Gabriel Jesus scheiterte in Minute 21 an Courtois. Der Brasilianer hatte kurz vor dem Halbzeitpiff erneut die Führung für seine Mannschaft auf dem Fuß, ein Madrilene rettete allerdings vor der Linie für seinen geschlagenen Keeper. So ging es mit dem torlosen Remis in die Pause.