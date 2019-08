Mammutprogramm! 37 Partien in nur 40 Stunden

Während in der neuen VN.at Eliteliga Vorarlberg und in der Vorarlbergliga bereits die erste Runde der Saison 2019/2020 gespielt wurde, beginnt die neue Meisterschaft für das restliche Ländle-Fußball-Unterhaus mit der ersten Hauptrunde des 44. Uniqa VFV Cups.

Eine Woche vor dem Ligastart sorgt der heimische Pokalbewerb für ein Mammutprogramm auf Vorarlbergs Fußballplätzen. Insgesamt sind in der ersten Runde 74 Mannschaften im Einsatz, die zehn Klubs der VN.at Eliteliga Vorarlberg und die 16 Vereine aus der Vorarlbergliga steigen erst in der zweiten Cuprunde ins Geschehen ein. Landesligist Koblach ist der erste kampflose Aufsteiger in die nächste Runde. Die Kummenberg-Elf mit Neocoach Thomas Kirchmann profitieren vom Rückzug von SV Satteins 1b (4. Landesklasse), weil die Walgauer keine zweite Mannschaft am Meisterschaftsbewerb für 2019/2020 stellen werden. SV Satteins 1b wird daher noch eine hohe Ordnungsstrafe erhalten.

16 Spiele am Freitag

Heute steigen 16 Partien, Samstag werden 17 Spiele angepfiffen, Sonntag nur noch vier Matches. Fünf der vierzehn Landesligaklubs sind bereits heute im Einsatz. Dabei treffen Meiningen und Altenstadt jeweils auswärts auf 1b-Garnituren. Hatlerdorf muss zum Wälderklub Doren (1. LK), Sulz gastiert in Götzis (1. LK) und Frastanz spielt in Bürs (1. LK). Zwei reine Duelle von Vereinen aus der Landesliga versprechen viel Zündstoff. Am Samstag kommt es zum Wälderderby zwischen Aufsteiger Hittisau und Sulzberg. In Hittisau gibt Gert Zöhrer sein Trainerdebüt. Der Pokalhit steigt am Sonntag vormittag zwischen Kennelbach und FC Mohren Dornbirn Amateure. Schon in Runde eins werden zwei Landesligaklubs die Segel streichen müssen. Bei zahlreichen packenden Nachbarschaftsduellen hoffen die 1b-Teams auf eine Pokalsensation.