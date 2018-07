Mama-Glück für Elisabeth Köstinger

Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Sonntag morgen einen Buben zur Welt gebracht. Das verkündete die 39-Jährige in einem Facbook-Post.

“Für uns haben sich heute Himmel und Erde berührt”, schriebt die ÖVP-Ministerin in dem Posting und hängte das Bild mit eines Herzschlag und Herzchen dazwischen an. Der Sohn der Politierin und ihres Lebensgefährten Thomas soll Lorenz Johannes heißen.

Bogner-Strauß übernimmt

In den kommenden Wochen will die frischgebackene Mama noch mit ihrem Sohn zuhause bleiben, in der Zwischenzeit übernimmt Familienministerin Juliane Bogner-Strauß die Agenden von Köstinger. Ab September wird sie die Arbeit im Ministerium wieder aufnehmen, dann geht Papa Thomas in Karenz.