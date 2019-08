Mallorca: Österreicher stürzt auf Treppe und stirbt

Der Verunfallte war in einer Bar in der Nähe des Ballermanns.

Ein 22-jähriger Österreicher verlor auf einer Treppe in einer Bar in Mallorca das Gleichgewicht: Da er den Sturz nicht mehr abfangen konnte, landete er auf dem Kopf. Am Sonntag erlag er seinen schweren Verletzungen in der Intensivstation des Klinikums Son Espases.

Wie die spanische Online-Plattform "Cronica Balear“ berichtet, ist der junge Mann am Donnerstag in der Nacht um ungefähr 22 Uhr gestürzt, als er das Lokal verließ. Der Urlauber soll angeblich betrunken oder unter Drogeneinfluss gestanden sein. Außerdem hätte er ein aggressives Verhalten zu Tage gebracht. So seien andere Gäste zum Beispiel von belästigt worden, worauf er die Bar in Ballermann-Nähe verlassen musste. Auf die Aufforderung hin sei er aus dem Lokal gerannt.

Bei dem 22-Jährigen dürfte es sich um einen Niederösterreicher aus dem Waldviertel handeln. Diesbezügliche Medienberichte bestätigte das Außenministerium in Wien.