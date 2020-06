Mallorca: "Das Eimer-Saufen ist Geschichte"

Die Insel wird für Urlauber wieder geöffnet, aber mit den Party-Exzessen soll es vorbei sein. Die Regionalregierung greift jetzt durch.

Qualität und Nachhaltigkeit

"Das Eimer-Saufen ist Geschichte", sagte die Regionalpräsidentin. Die Balearen stünden für einen qualitativen und nachhaltigen Tourismus, Sport, Kultur und kulinarische Erlebnisse. Bereits 2019 hatte die Regionalregierung Maßnahmen ergriffen, um den Sauftourismus an den vor allem bei deutschen und britischen Touristen beliebten Orten El Arenal und Magaluf einzudämmen. Dieses Programm gehe weiter, sagte Armengol.

Die Regionalpräsidentin betonte unlängst, dass die Balearen für den Neustart des Tourismus gut gerüstet seien. Durch Vorsorge im Gesundheitssystem und in den Hotels könnten die Inseln garantieren, "dass Touristen hier sicher sind". Am 16. Juni 2020 werden die Grenzen für Urlauber aus dem Ausland wieder geöffnet. Dabei soll es ein Pilot-Projekt in Zusammenarbeit mit Deutschland geben - wie berichtet.