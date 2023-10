Malarina kommt mit erstem Kabarett-Programm ins Alte Kino

Die Wienerin erhielt im letzten Jahr die Auszeichnung für den Sonderpreis des nationalen Kabarett.

RANKWEIL. „Überhaupt so einen Kabarett-Star zu uns in die Location zu bringen ist schon eine Riesensache“, freut sich Altes Kino Rankweil Vorstandsmitglied Michael Mathis auf den Auftritt von Malarina. Am Freitag, 10. November, um 20 Uhr präsentiert sich die Wienerin mit ihrem Programm „Serben sterben langsam“ der breiten Öffentlichkeit. Malarina wurde mit dem Sonderpreis des Österreichischen Kabarettpreis 2022 ausgezeichnet. In ihrem ersten Soloprogramm durchleuchtet die in Serbien geborene, in Tirol aufgewachsene und in Wien lebende Kabarettistin die serbische Seele und die österreichische Politik. Wie integrieren wir uns, die Serben, eine Nation deren Image seit Kaisermord und Srebrenica schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, in einem Land wie Österreich, dessen Geschichtslehrer von ebendiesem Kaisermord mit nicht nachlassender Erschütterung berichten? Malarina lädt zu einer Geschichtsstunde von Sarajewo bis Ibiza und berichtet vom Weg serbischer Gastarbeiter von Integration Classic bis zu Assimilation 2.0.