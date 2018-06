„Makler des Monats Mai“ von ländleimmo.at ist ermittelt!

Profitieren Sie von einem innovativen Partner aus der Region

Das gesamte Realbüro Hagen-Team garantiert professionelle Beratung und völlige Unabhängigkeit. Durch die ausgeprägte Kompetenz und langjährige Erfahrung werden Top Verkaufspreise erzielt. Das Team besteht aus routinierten Immobilienspezialisten und hat Erfahrung aus tausenden Immobiliengeschäften in ganz Vorarlberg. Tagtäglich werden Kunden vor Ort mit großem Engagement betreut, absolute, gewissenhafte Arbeit steht an oberster Stelle. “Innovation, Tradition und bester Immobilien-Service begeistert unsere Kunden seit mehr als 50 Jahren.”, so Mag. iur. Bernd Hagen M.A., welcher das Realbüro Hagen seit 2015 in 3. Generation als Geschäftsführer leitet. ” Das ganze Team ist sich einig, dass die seit 50 Jahren vom Realbüro Hagen vertretenen Werte der Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Loyalität auch in Zukunft unsere Erfolgsmerkmale sein sollen.”