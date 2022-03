Maja Keckeis führte Regie und SMS Rankweil West siegt

Die Rankweiler Pflichtschule stellt landesweit die besten Basketballer und vertreten nun die Ländle-Farben in Österreich.

Das Landesfinale fand in Bregenz statt, Gegner war zum x-ten Male die SMS Bregenz-Schendlingen. Beide Mannschaften mussten auch heuer aufgrund von Corona auf viele Trainingszeiten verzichten. Erst die vergangenen drei Wochen herrschte Normalbetrieb, aber zusätzliche Einheiten zeigten Wirkung. Die SMS Rankweil-West ging durchaus nervös, aber sehr fokussiert in das Finalspiel und konnte Dank Technik, Taktik und Kampfgeist – angeführt von Spielmacherin Maja Keckeis – mit einer Halbzeitführung in die Pause gehen. Auch die zweite Halbzeit war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen auf sehr hohem Niveau. Nach hartem Kampf und einer sehr kompakten Mannschaftsleistung gingen die Rankweilerinnen mit einem 36:32-Sieg vom Platz und vertreten nun Vorarlbergs Fahnen bei den Schulbasketball-Bundesmeister-schaften vom 26. bis 29. April 2022 in Wien. VN-TK