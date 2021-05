Mairegen macht schön: Doch wann kommt der Sommer?

Die Woche startet wechselhaft und labil, am Wochenende winken sonnige 18 Grad.

Auch am Dienstag Regen

Auch am Dienstag bleibt das Wetter unverändert wechselhaft. Bei aufgelockerter, in den Bergen teils starker Bewölkung kommt die Sonne zeitweise zum Vorschein. Es ist aber auch jederzeit mit gewittrigen Regenschauern zu rechnen, insbesondere über den Bergen. Dazu bleibt es windig und empfindlich kühl, die Schneefallgrenze liegt um die 1700 Meter. Die Tiefstwerte liegen am Dienstag bei 4 bis 8 Grad, die Höchstwerte bei 11 bis 15 Grad.

Maximal 15 Grad

Am Mittwoch wechseln sich dichte Wolken mit Sonnenfenstern ab, am wenigsten Sonne geht sich wahrscheinlich im Bregenzerwald aus. Über den Tag verteilt bilden sich immer wieder Regenschauer, die Schneefallgrenze bleibt bei 1700 Meter. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis 6 Grad, die Höchstwerte wieder bei 11 bis 15 Grad.

Der weitere Trend

Am Donnerstag kommt es in der Früh und am Vormittag vermutlich noch dicht bewölkt zu Regenschauern, die nachmittags abklingen. Danach setzt sich etwas trockenere Luft durch, nachmittags kommt überall die Sonne durch. Dennoch bleiben die Temperaturen mit maximal 14 Grad sehr bescheiden. Es folgt eine sehr frische Nacht auf einen frischen Freitagmorgen, dazu ausgedehnte Schichtwolken einer Warmfront, die tagsüber kaum Sonne zulassen. Dazu kann es stellenweise leicht regnen. Die Temperaturen steigen aber etwas an, die Höchstwerte liegen bis knapp 20 Grad. Am Samstag darf voraussichtlich mit etwas mehr Sonne und Temperaturen um die 18 Grad gerechnet werden.