Maier ist Doppelstaatsmeister, Götzis Trio holt Gold

Erfolgreiche Nachwuchsringer von Klaus und Götzis bei der ÖM in Vigaun.

Medaillenregen für die heimischen Nachwuchsringer bei den österreichischen Staatsmeisterschaften der Unter-17-Jährigen in beiden Stilarten (Freistil/Greco) in Vigau bei Salzburg. Insgesamt gab es dreimal die Goldene, neun Silberne und vier Bronzemedaillen. Nach seinem ersten internationalen Turniersieg vor einer Woche in Zagreb in Kroatien kürt sich der 17-jährige Klauser Paul Maier zum Doppelstaatsmeister. Allerdings stand im Freistil in der Gewichtsklasse bis 92 kg nur der Klauser auf der Nennliste. Im Griechisch-römischen Stil waren bis 92 kg fünf Starter mit dabei und Maier gewann alle vier Kämpfe, im Finale gegen Imran Chaschichanow (Voest Linz) klar nach Punkten. Für die dritte Goldmedaille sorgte der Götzner Robin Rapaic. In seiner Stilart Freistil konnte sich Rapaic bis 80 kg gegen vier weitere Starter durchsetzen. Im Finale behielt der Götzner gegen den Tiroler Marko Tadic (Inzing) klar nach Punkten die Oberhand. Zweite Ränge und somit der Gewinn einer Silbernen gingen an Jonas Metzler, Lukas Metzler (beide Mäder/45 bzw. 48 kg), Isakov Safulah Hörbranz/55 kg), Rashid Betergaraev (Hörbranz/60 kg/alle Freistil), Jonas Metzler (Mäder/45 kg), Kilian Begle (Klaus/48 kg), Isakov Safulah (Hörbranz/55 kg), Daniel Stuzinjski (Klaus/60 kg) und Muhammed Betergaraev (Hörbranz/65 kg/alle Greco). Platz drei holten Marco Summer (Klaus/51 kg), Muhammed Betergaraev (Hörbranz/65 kg), Robin Rapaic (Götzis/80 kg/Greco) und Lukas Metzler (Mäder/51 kg/Freistil). Bei den österreichischen Titelkämpfen der Unter-14-Jährigen Mädchen in Vigaun gab es durch die Götznerinnen Leni Netzer (36 kg) und Emma Maitz (62 kg) zweimal die Goldmedaille. Die Klauserin Elina Kröss holt in der 36 kg Klasse Silber und Anna Kathan (Götzis) wird bei der 27 kg Klasse Dritte.TK