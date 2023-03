Mahrer-Wutvideo: Passt die Vorarlberger Käsekunst auf den Wiener Brunnenmarkt?

Käsekultur aus dem Bregenzerwald auf dem Wiener Brunnenmarkt

Der auf Twitter als Käsekommissar auftretende Wissenschaftler an der Medizinischen Universität Wien versorgt seit Jahren am Yppenplatz, direkt inmitten des vom ÖVP-Politiker ins Visier genommenen Brunnenmarktes, seine Kunden mit feinsten Käsespezialitäten aus dem Bregenzerwald. Und verurteilt die von der Opposition als rassistische Hetze bewerteten Aussagen des Wiener Politikers.

"Der Platz genießt Kultstatus"

"Der Platz ist unglaublich schön und der Brunnenmarkt genießt nicht nur innerhalb von Wien Kultstatus. Ich hatte sogar schon Kunden, die aus San Francisco zum Markt kamen. Ich kenne kaum einen Ort, an dem das Zusammenleben und das gelebte Miteinander so zelebriert wird wie hier", erzählt der Käse-Experte im VOL.AT-Telefonat.

Mahrer: "Österreichische Kultur am Markt nicht mehr vorhanden"

Umso weniger Verständnis hat er für die Aussagen des Wiener ÖVP-Chefs Karl Mahrer, der gerade am Brunnenmarkt den Verlust der Wiener Kultur ortet. "Syrer, Afghanen, Araber haben die Macht über den Brunnenmarkt übernommen", ärgerte sich der Politiker in einem viral gehenden Video.

Der Stand von Stephan Gruber am Brunnenmarkt in Wien.

Der Markt mit seinem traditionell internationalen Angebot stellt für Mahrer ein "Sinnbild gescheiterter Integration" dar. Man könne aktuell am Brunnenmarkt nicht von einer bereichernden kulturellen Vielfalt sprechen, wenn in Österreich, in Wien, österreichische Kultur nicht mehr vorhanden sei, heißt es weiter in einer Aussendung des Volkspartei-Vertreters.