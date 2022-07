Mahrer: Man hätte bei Sanktionen Folgen bedenken müssen

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer übt angesichts der Sorge um russisches Gas Kritik an der Politik in Wien und Brüssel.

Ob die harten Sanktionen gegen Russland nach dem Überfall auf die Ukraine ein Fehler waren, wisse er zwar nicht, "ich weiß nur auch nicht, ob es fertig gedacht war", sagte Mahrer in einem "Kurier"-Interview. Es sei eine politische Entscheidung gewesen, sich an die Seite der Ukraine zu stellen.

"Nicht nur auf die Ukraine schielen"

Man habe dabei aber verabsäumt, der Bevölkerung zu sagen, wie der Preiszettel dafür aussieht, so Mahrer. "Das ist nicht die alleinige Entscheidung der Russen, sondern Europa hat sich an die Seite der Ukraine gestellt. Das sind politische Entscheidungen von Leuten, die dafür die Verantwortung übernehmen müssen." Es gehe nicht nur um Frieden in der Ukraine, es gehe auch um den sozialen Frieden in Deutschland und Österreich. Mahrer wörtlich: "Wir müssen den Wohlstand und sozialen Frieden wahren und nicht nur auf die Ukraine schielen."