Mahnwache für Flüchtlinge vor dem Landhaus

Anlässlich des Weltflüchtlingstages hielten die Organisatoren der Sonntagsdemo-Bewegung und Burkhard Walla am Sonntag Abend eine Mahnwache vor dem Landhaus in Bregenz ab.

Die Organisatoren der Mahnwache erinnerten daran, dass neben den zahlreichen Menschen, die in Österreich derzeit auf Hilfe angewiesen seien, weltweit fast 80 Millionen Flüchtlinge unterwegs seien - Menschen die vor Krieg, Not, Angst vor Verfolgung und Lebensgefahr flüchten müssen.

Grüne: Fluchtursachen bekämpfen

"Auch wenn das Thema Flucht aufgrund des Coronavirus in den letzten Monaten in den Hintergrund gerutscht ist, sind die Herausforderungen nicht kleiner geworden. Im Gegenteil: Die Corona- und die sich weiter verschärfende Klimakrise werden die Fluchtbewegungen verstärken", zeigt der Grüne Asylsprecher Daniel Zadra im Vorfeld des Weltflüchtlingstags am 20. Juni auf.