Mahnende Worte und Ehrung

Der Bildsteiner Kameradschaftsbund ernennt Karl Brunner zum Ehrenobmann.

Zwar sind mit Hermann Gmeiner und Johann Gmeiner nur mehr zwei Kriegsheimkehrer in den Reihen des Kameradschaftsbundes in der Kleingemeinde Bildstein, aber dennoch hält der Verein die Traditionen zur Förderung der Kameradschaft, des Heimatgefühls und des aktiven Einsatzes für Frieden hoch. Öffentlich tritt die von Obmann Karl Brunner angeführte Mannschaft vor allem an Fronleichnam, an Allerheiligen am Friedhof sowie beim Kriegerdenkmal am Seelensonntag im Dorfgeschehen auf. Die diesjährige Jahreshauptversammlung stand ganz im Zeichen des Vereinsobmannes, der einstimmig zum „Ehrenobmann“ des Kameradschaftsbundes Bildstein ernannt wurde.